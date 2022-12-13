Итоги финального хакатона серии Tender Hack подвели в Москве

Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

Для участия в финальном для 2023 года хакатоне серии Tender Hack было подано рекордное число заявок, а победа досталась команде из столицы. Об этом сообщил руководитель Департамента по конкурентной политике Москвы Иван Щербаков во вторник, 13 декабря.

— Финальное в 2022 году соревнование серии стало логичным завершением Дней московской конкуренции, проходивших в столице с 7 по 11 декабря. На хакатон было подано рекордное число заявок: за победу в московском этапе турнира боролись 138 участников, которые разделились на 27 команд, — сказал он.

В течение двух дней участники хакатона разрабатывали прототип системы аналитики и прогнозирования итогов котировочных сессий на портале поставщиков. Разработка основана на статистических данных закупок аналогичной продукции в прошлых периодах.

На этапе предзащиты было презентовано 17 проектов. В финал прошло только пять, которые оказались наиболее перспективными. Победителем хакатона стала столичная команда. Она забрала призовой фонд в размере 400 тысяч рублей, передает официальный сайт мэра Москвы.

До этого мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что столичные школьники стали чемпионами Всероссийской командной олимпиады по программированию. Еще четыре команды города завоевали серебряные медали и одна — бронзовую.