Более 50 человек погибло в пожарах в Подмосковье с начала ноября

Фото: Пресс-служба ГСУ СК по Московской области

В Подмосковье с начала ноября в пожарах погибло 53 человека, среди них один ребенок. Об этом «Вечерней Москве» сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по Московской области Ольга Врадий во вторник, 13 декабря.

По ее словам, за отчетный период зафиксировано 48 возгораний в частных жилых домах. Самыми частыми причинами пожаров становятся неосторожное обращение с огнем и неисправности в работе электроприборов.

Сотрудники ведомства напомнили жителям Московской области о необходимости проверять используемую технику, а также всегда соблюдать правила пожарной безопасности.

Эти советы справедливы не только для жителей частного сектора в Подмосковье. Так, по предварительным данным, именно из-за несоблюдения правил пожарной безопасности при проведении сварочных работ в гипермаркете OBI произошло возгорание, в результате которого здание выгорело полностью.