Появилось видео с последствиями пожара в гипермаркете OBI в Химках

Фото: Вечерняя Москва / Илья Ашуров

Россия, Московская область, Химки, Ленинградское шоссе, 23-й километр, к1 Карта всех событий

Появилась видеозапись с места пожара в гипермаркете OBI в Химках. Ее опубликовала пресс-служба ГСУ СК России по Московской области во вторник, 13 декабря.

На выложенных в Сеть кадрах можно увидеть, что торговая точка лежит в руинах, в нем выгорело все, включая подземные этажи.

Для просмотра этого видео включите JavaScript и рассмотрите возможность перехода на веб-браузер, который поддерживает HTML5 видео Видео: Пресс-служба ГСУ СК по Москве

Пожар, о котором идет речь, произошел ранним утром в пятницу, 9 декабря, в гипермаркете OBI, расположенном на территории торгового центра «Мега Химки». В результате огонь распространился на все здание, и пожарные не смогли его спасти. Подробнее причины и последствия инцидента — в материале «Вечерней Москвы».

По факту происшествия было возбуждено уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. В понедельник, 12 декабря, стало известно, что сварщика, который осуществлял ремонтные работы на крыше сгоревшего здания, задержали в Подмосковье. По версии следствия именно его ошибка привела к печальным последствиям.