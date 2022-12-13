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Появилось видео с последствиями пожара в гипермаркете OBI в Химках

Степан Жирнов
Происшествия
Появилось видео с последствиями пожара в гипермаркете OBI в Химках
Фото: Вечерняя Москва / Илья Ашуров
Россия, Московская область, Химки, Ленинградское шоссе, 23-й километр, к1 Карта всех событий

Появилась видеозапись с места пожара в гипермаркете OBI в Химках. Ее опубликовала пресс-служба ГСУ СК России по Московской области во вторник, 13 декабря.

На выложенных в Сеть кадрах можно увидеть, что торговая точка лежит в руинах, в нем выгорело все, включая подземные этажи.

Видео: Пресс-служба ГСУ СК по Москве

Пожар, о котором идет речь, произошел ранним утром в пятницу, 9 декабря, в гипермаркете OBI, расположенном на территории торгового центра «Мега Химки». В результате огонь распространился на все здание, и пожарные не смогли его спасти. Подробнее причины и последствия инцидента — в материале «Вечерней Москвы».

По факту происшествия было возбуждено уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. В понедельник, 12 декабря, стало известно, что сварщика, который осуществлял ремонтные работы на крыше сгоревшего здания, задержали в Подмосковье. По версии следствия именно его ошибка привела к печальным последствиям.

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