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Устроивший пожар в гипермаркете OBI сварщик задержан в Подмосковье

Евгений Белоусов
Происшествия
Устроивший пожар в гипермаркете OBI сварщик задержан в Подмосковье
Фото: shutterstock
Россия, Московская область, Химки, Ленинградское шоссе, 23-й километр, к1 Карта всех событий

В Подмосковье задержан сварщик. Его подозревают в нарушении техники безопасности, из-за которого возник пожар в гипермаркете OBI в Химках. Об этом «Вечерней Москве» в понедельник, 12 декабря, сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по Московской области Ольга Врадий

По словам собеседницы «ВМ», эту ночь задержанный сварщик проведет в подмосковном ИВС. Также вместе с ним задержали прораба. Он отвечал за проведение работ. В ближайшие дни суд изберет обоим задержанным меру пресечения.

Ранним утром в пятницу, 9 декабря, в гипермаркете OBI на территории ТЦ «Мега Химки» произошел пожар. Из-за обрушения кровли огонь быстро распространился по всей площади помещения. Что известно о причинах и последствиях возгорания — в материале «Вечерней Москвы».

До этого сообщалось, что глава СК России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту пожара в здании усадьбы Лопухиных, расположенном в Москве по адресу Малый Знаменский переулок, дом 3/5, строение 4.

В результате инцидента между вторым этажом и чердаком обрушились перекрытия. Во время ликвидации возгорания пострадал, по предварительной информации, один сотрудник экстренных служб.

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