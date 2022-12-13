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Поправки о запрете принудительной сдачи биометрии подготовили в Госдуме

Александр Афонин
Общество
Поправки о запрете принудительной сдачи биометрии подготовили в Госдуме
Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

В Государственной думе подготовили поправки к закону, которые запретят сдавать биометрические данные человека по чьему-либо принуждению. Об этом сообщил председатель комитета ГД по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн во вторник, 13 декабря.

— Если человек не хочет сдавать свои биометрические данные — это его полное право. Соответствующие поправки ко второму чтению законопроекта мы уже подготовили. Они впрямую запрещают принуждение граждан к сдаче биометрии и устанавливают ответственность за подобные действия, — сказал он.

В рамках поправок парламентарии намерены также ввести запрет на любую дискриминацию людей, которые отказались от сдачи биометрии. В своем Telegram-канале Хинштейн отметил, что данный законопроект был кардинально переработан ко второму чтению.

До этого сообщалось, что депутат Госдумы от «Новых людей» Антон Ткачев отправил главе Роскомнадзора документ, предлагающий снятие блокировки с социальной сети Twitter. Он также попросил дать поручение провести проверку в отношении американской компании.

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