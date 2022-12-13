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Приметы и советы

В Госдуме предложили снять блокировку с Twitter

Араз Салехов
Общество
В Госдуме предложили снять блокировку с Twitter
Фото: Мобильный репортер / АГН Москва

Роскомнадзор может проверить социальную сеть Twitter на предмет снятия блокировки. Соответствующий документ главе ведомства отправил депутат Госдумы от «Новых людей» Антон Ткачев.

— В связи со сменой владельца политика социальной сети уже меняется. Компания также сообщила, что удалит все учетные записи отдельных лиц, виновных в террористических, экстремистских и массовых нападениях, а также дает себе право удалять «твиты», распространяющие манифесты или другой преступный контент, — говорится в сообщении.

Парламентарий также попросил дать поручение провести проверку в отношении компании Twitter и оценить, «соответствуют ли действительности заявленные изменения политики компании», сообщает РИА Новости.

В начале июля сообщалось, что Илон Маск принял решение отказаться от сделки по покупке компании Twitter. Так, предприниматель реализует свое право «расторгнуть соглашение о слиянии и отказаться от предусмотренной им сделки».

Напомним, что в начале марта Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций ограничила доступ к социальной сети Twitter в России. Сервис микроблогов заблокировали на основании статьи 15.3 ФЗ № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации».

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