Роскомнадзор заблокировал доступ к Twitter в России

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Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций ограничила доступ к социальной сети Twitter в России. Об этом свидетельствуют данные ведомства в пятницу, 4 марта.

— Реквизиты основания внесения в реестр: Генпрокуратура, 27-31-2020 / Ид2145-22, 24.02.2022. Ограничение доступа: ограничивается к сайту, — говорится в реестре.

Сервис микроблогов заблокировали на основании статьи 15.3 ФЗ № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации», отмечается на сайте Роскомнадзора.

4 марта Роскомнадзор также заблокировал в России социальную сеть Facebook. Причиной такой меры стала дискриминация соцсетью российских средств массовой информации. По данным ведомства, с октября 2020 года было зафиксировано 26 случаев дискриминации российских СМИ и информационных ресурсов со стороны Facebook.

В частности, недавно социальная сеть ограничила доступ к аккаунтам телеканала «Звезда», информационного агентства РИА Новости, Sputnik, Russia Today, информационных ресурсов «Лента.ру» и «Газета.ру». Данные ограничения запрещены российским законодательством, заключили в Роскомнадзоре.