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Роскомнадзор объявил о блокировке доступа к Facebook

Иван Юминов

Общество
Роскомнадзор объявил о блокировке доступа к Facebook
Фото: Unsplash

Социальная сеть Facebook заблокирована в России из-за дискриминации СМИ. Об этом заявили в пресс-службе Роскомнадзора в пятницу, 4 марта.

— С октября 2020 года зафиксировано 26 случаев дискриминации российских СМИ и информационных ресурсов со стороны Facebook. В последние дни социальной сетью доступ был ограничен к аккаунтам: телеканала «Звезда», информационного агентства РИА Новости, Sputnik, Russia Today, информационных ресурсов «Лента.ру» и «Газета.ру», — говорится в сообщении.

Данные ограничения запрещены российским законодательством, отмечается на сайте Роскомнадзора.

25 февраля в Роскомнадзоре заявили, что меры частичного ограничения доступа начнут применяться к Facebook. Поводом для ситуации стало ограничение сервисом аккаунтов РИА Новости, «Газеты.ру», телеканала «Звезда», а также «Ленты.ру». Данные действия в отношении СМИ, как уточняется, запрещены по закону.

Генпрокуратура и МИД в связи с этим признали Facebook причастной к нарушению прав и свобод человека. После этого ведомство в соответствии с законодательством приступило к частичному ограничению доступа к социальной сети.

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