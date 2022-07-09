Илон Маск отказался от покупки Twitter

Фото: NASA/Bill Ingalls

Американский миллиардер Илон Маск принял решение отказаться от сделки по покупке соцсети Twitter. Об этом говорится в письме его представителя в компанию.

Так, основатель Tesla X реализует свое право «расторгнуть соглашение о слиянии и отказаться от предусмотренной им сделки», сообщает РИА Новости.

Накануне стало известно, что покупка американской компании Twitter Илоном Маском находится под «серьезной угрозой». Одним из условий покупки компании была проверка на количество «фейковых» аккаунтов. Согласно договоренности, их число не должно было превышать пяти процентов.

25 апреля руководство Twitter заявило о том, что Маск покупает компанию за 44 миллиарда долларов. По информации Комиссии по ценным бумагам и биржам Соединенных Штатов, если бизнесмен решит расторгнуть договор, он обязан будет выплатить продавцам 1 миллиард долларов. Если же инициатором расторжения выступит Twitter, соответствующую компенсацию получит Маск.

14 мая миллиардер сообщил о запланированной проверке 100 аккаунтов в социальной сети Twitter на наличие спама и фальшивых данных. Бизнесмен уточнил, что он ждет сведений, согласно которым количество спам-аккаунтов не превышает пяти процентов от числа всех пользователей платформы.