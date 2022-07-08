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Washington Post: покупка Илоном Маском Twitter оказалась под «серьезной угрозой»

Араз Салехов
В мире
Washington Post: покупка Илоном Маском Twitter оказалась под «серьезной угрозой»
Фото: jurvetson / CC BY 2.0

Покупка американской компании Twitter Илоном Маском находится под «серьезной угрозой». Об этом пишет газета Washington Post со ссылкой на три источника.

— Команда Маска заключила, что данные Twitter о спамовых аккаунтах не поддаются верификации... (и) прекратила участие в некоторых обсуждениях о привлечении финансирования 44-миллиардной сделки, — говорится в материале.

Одним из условий покупки компании была проверка на количество «фейковых» аккаунтов. Согласно договоренности, их число не должно было превышать пяти процентов, сообщает РИА Новости.

25 апреля руководство Twitter заявило о том, что Маск покупает компанию за 44 миллиарда долларов. По информации Комиссии по ценным бумагам и биржам Соединенных Штатов, если бизнесмен решит расторгнуть договор, он обязан будет выплатить продавцам 1 миллиард долларов. Если же инициатором расторжения выступит Twitter, соответствующую компенсацию получит Маск.

14 мая Маск сообщил, что планирует проверить 100 аккаунтов в социальной сети Twitter на наличие спама и фальшивых данных. Бизнесмен уточнил, что он ждет сведений, согласно которым спам-аккаунты не превышают пяти процентов от всех пользователей платформы.

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