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Илон Маск планирует проверить подлинность 100 аккаунтов в Twitter

Полина Долганова
В мире
Илон Маск планирует проверить подлинность 100 аккаунтов в Twitter
Фото: NASA / Bill Ingalls

Американский бизнесмен Илон Маск сообщил, что планирует проверить 100 аккаунтов в социальной сети Twitter на наличие спама и фальшивых данных.

По его словам, он ждет сведений, согласно которым спам-аккаунты не превышают пяти процентов от всех пользователей платформы.

— Чтобы выяснить это, моя команда проведет выборочную проверку 100 подписчиков Twitter, — цитирует предпринимателя ТАСС.

Он добавил, что остальным пользователям рекомендуется сделать то же самое.

25 апреля руководство Twitter заявило о том, что Маск покупает компанию за 44 миллиарда долларов. По информации Комиссии по ценным бумагам и биржам Соединенных Штатов, если бизнесмен решит расторгнуть договор, он обязан будет выплатить продавцам 1 миллиард долларов. Если же инициатором расторжения выступит Twitter, соответствующую компенсацию получит Маск.

В подробностях договора между сторонами, появившимся 27 апреля, говорится, что сделка может быть расторгнута, если не будет закрыта до 24 октября 2022 года. При этом срок может быть продлен на шесть месяцев для получения антимонопольного разрешения.

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