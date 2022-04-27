Названы причины, по которым сделка Илона Маска с Twitter может сорваться

Фото: NASA / Bill Ingalls

В случае срыва сделки по приобретению компании Twitter американский предприниматель Илон Маск должен будет выплатить комиссию в размере одного миллиарда долларов. Об этом сообщает агентство Reuters.

Уточняется, что аналогичная компенсация будет выплачена Маску, если сделка сорвется по вине представителей Twitter.

Так, например, сделка может быть расторгнута, если не будет закрыта до 24 октября 2022 года. При этом срок может быть продлен на шесть месяцев для получения антимонопольного разрешения.

Маск также должен будет выплатить неустойку, если его капитал не будет обеспечен необходимым финансированием, передает РБК.

25 апреля стало известно, что основатель компаний SpaceX и Tesla, американский бизнесмен Илон Маск покупает социальную сеть Twitter за 44 миллиарда долларов. По словам Маска, он заботится о будущем цивилизации и собирается сделать так, чтобы люди могли свободно говорить в рамках закона. Он особенно подчеркнул, что стремится придерживаться политики полной свободы слова.