В Белоруссии заявили о существующей угрозе суверенитету страны

Фото: shutterstock

Военизированное формирование, которое создается в Польше и Литве, а также белорусские оппозиционные силы представляют угрозу для суверенитета республики. Об этом во вторник, 13 декабря, сообщили в Министерстве внутренних дел Белоруссии.

В ведомстве уточнили, что на территорию страны планируют вернуться из-за границы представители оппозиции с целью вести на территории республики диверсионную работу, чтобы дестабилизировать обстановку в 2024–2025 годах.

В министерстве также заявили, суверенитету Минска угрожает и военизированное формирование, которое организуют в Польше и Литве, передает РИА Новости.

13 декабря стало известно, что в Белоруссии начали внезапную проверку боевой готовности. В Минобороны пояснили, что мероприятия будут комплексными. Войска оперативно выдвинутся в определенные районы, где осуществят инженерное оборудование, организуют охрану и оборону, а также создадут переправы через реки Неман и Березина.

Население страны предупредили, что из-за передвижения военной техники и личного состава на некоторых дорогах будет временно ограничено движение гражданского транспорта.