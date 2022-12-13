Внезапную проверку боевой готовности начали в Белоруссии

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В Белоруссии начали внезапную проверку боевой готовности. Об этом во вторник, 13 декабря, сообщили в пресс-службе Министерства обороны республики.

В сообщении уточняется, что проверка проходит по поручению президента и главнокомандующего вооруженными силами республики Александра Лукашенко. Руководит проверкой государственный секретариат Совета безопасности.

В Минобороны пояснили, что мероприятия будут комплексными. Войска оперативно выдвинутся в определенные районы, где осуществят инженерное оборудование, организуют охрану и оборону, а также создадут переправы через реки Неман и Березина.

В ведомстве уточнили, что из-за передвижения военной техники и личного состава на некоторых дорогах будет временно ограничено движение гражданского транспорта, передает РИА Новости.

В начале декабря белорусский президент Александр Лукашенко заявил, что ни Россия, ни Белоруссия не хотят войны, а Украина готовилась к военным действиям еще при бывшем лидере страны Петре Порошенко.

До этого глава российского Минобороны и его белорусский коллега Виктор Хренин подписали протокол в соглашении между странами, подразумевающий совместное обеспечение региональной безопасности в военной сфере. Подписание документа произошло во время встречи глав оборонных ведомств двух стран.