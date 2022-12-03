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Лукашенко заявил, что ни Россия, ни Белоруссия не хотели и не хотят войны

Араз Салехов
В мире
Лукашенко заявил, что ни Россия, ни Белоруссия не хотели и не хотят войны
Фото: Администрация президента РФ

Ни Россия, ни Белоруссия не хотят войны, а Украина готовилась к военным действиям еще при бывшем лидере страны Петре Порошенко. Об этом в субботу, 3 декабря, заявил белорусский президент Александр Лукашенко.

— Мы тут в кусты не прячемся. Мы откровенно заявили свою позицию. Ни вы, ни мы войны не хотели и не хотим, — отметил он в ходе встречи с министром обороны России Сергеем Шойгу.

Глава республики напомнил о словах бывшего президента Украины Петра Порошенко, который в разговоре с российскими пранкерами признал, что Минские соглашения на самом деле были нужны, чтобы выиграть время и укрепить украинскую армию при поддержке НАТО, сообщает РИА Новости.

До этого глава российского Минобороны и его белорусский коллега Виктор Хренин подписали протокол в соглашении между странами, подразумевающий совместное обеспечение региональной безопасности в военной сфере. Подписание документа произошло во время встречи глав оборонных ведомств двух стран.

Также в диалоге с пранкерами Порошенко признал превосходство России над Украиной в вооружении. Он уточнил, что Киеву необходимо приложить все усилия, чтобы в страну поставляли больше вооружения. По его словам, Украина нуждается в ЗРК и самолетах F16 и A10

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