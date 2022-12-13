Инспекторы ГИБДД задержали на МКАД водителя с двумя пистолетами в бардачке автомобиля

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Россия, Москва, МКАД, 90-й километр Карта всех событий

Сотрудники ГИБДД задержали на Московской кольцевой автодороге водителя, у которого в бардачке были найдены два пистолета с патронами. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по городу во вторник, 13 декабря.

По данным ведомства, инспекторы остановили иномарку на 90 километре МКАД для проверки документов у водителя. В процессе общения полицейские заметили, что 29-летний мужчина, находившийся за рулем, сильно нервничает и решили досмотреть машину.

В результате сотрудники правоохранительных органов обнаружили в бардачке и под задним сиденьем два предмета, похожих на пистолеты. Также полицейские нашли три магазина с 24 патронами.

Позже экспертиза показала, что один из пистолетов является «боевым», а второй — травматическим. Патроны также оказались пригодными для стрельбы.

Задержанный рассказал, что он увлекается оружием и приобрел два травматических пистолета, один из которых на момент покупки уже был переделан в «боевой». Лицензию на купленное оружие мужчина не оформил.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение оружия, основных частей огнестрельного оружия, боеприпасов». Фигурант находится под подпиской о невыезде.

Другого мужчину задержали на северо-востоке столицы. Нарушитель перевозил в своей сумке патроны, а также детали от пистолетного магазина. Мужчина утверждал, что все это он нашел.