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Беременная девушка выпала из окна в Москве и попала в реанимацию

Степан Жирнов
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Беременная девушка выпала из окна в Москве и попала в реанимацию
Фото: Пелагия Тихонова / АГН Москва

В столице беременная девушка выпала из окна и выжила. Ее доставили в реанимацию. Об этом стало известно во вторник, 13 декабря.

Инцидент произошел вечером в понедельник, 12 декабря, в одной из московских квартир. Беременная 19-летняя девушка поправляла занавески на окне, но потеряла равновесие и выпала из окна второго этажа.

Идущий мимо прохожий заметил произошедшее и вызвал медиков.

На данный момент москвичка, находящаяся на седьмом месяце беременности, находится в реанимации, сообщил телеканал РЕН ТВ.

Другой несчастный случай произошел в жилом доме на улице Говорова. Пятилетняя девочка, оставленная без присмотра на балконе, поставила к окну стул и вывалилась с 11-го этажа. Ребенок выжил и был госпитализирован.

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