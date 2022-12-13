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Мишустин призвал активизировать производство вооружений

Евгений Жуков
Общество
Мишустин призвал активизировать производство вооружений
Фото: Пресс-служба Госдумы

Премьер-министр Российской Федерации Михаил Мишустин призвал активизировать отечественное производство вооружений. Об этом стало известно во вторник, 13 декабря.

— По поручению президента сформирован координационный совет, который призван усилить взаимодействие вооруженных сил и нашей промышленности во всех направлениях и активизировать производство вооружения, военной техники, обмундирования, — сообщил глава правительства

Помимо этого, Мишустин призвал сохранить доступность основных товаров, а также приступить к планированию системы мер поддержки молодых ученых и специалистов. Также премьер рассказал о мерах по оказанию поддержки предприятиям оборонно-промышленного комплекса (ОПК).

Так, было анонсировано решение по компенсации части затрат на выплату зарплат работникам ОПК, переезжающим из других регионов страны. Подобная инициатива поможет привлечь более 3,8 тысячи человек в отрасль.

Финансовая помощь на сотрудника составит 262 188 рублей. Сумма будет разделена на четыре квартальные выплаты по 65 547 рублей. Список организаций, нуждающихся в работниках, а также перечень актуальных профессий утвердят руководители регионов. На выполнение этой задачи выделят один миллиард рублей, передает Telegram-канал Правительства РФ.

11 декабря председатель кабинета министров подписал указ о выделении новых средств на поддержку многодетных семей. Так, руководство России выделило свыше 362,5 миллиона рублей в рамках данной инициативы.

Оружие Производство Россия Михаил Мишустин
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