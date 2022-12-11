Мишустин подписал указ о выделении новых средств на поддержку многодетных семей

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Российское правительство объявило о выделении более 362,5 миллиона рублей на поддержку многодетных семей. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр страны Михаил Мишустин.

— На ежемесячные выплаты малообеспеченным семьям, в которых родился третий или последующий ребенок, будет дополнительно направлено свыше 362,5 миллиона рублей, — говорится в документе.

Размер такого пособия, как уточняется, эквивалентен прожиточному минимуму на детей в конкретном регионе. В среднем по стране он составляет 14,5 тысячи рублей. Семья может получить такую выплату после рождения третьего или последующего ребенка до тех пор, пока ему не исполнится три года, сообщает сайт кабмина.

В начале октября правительство России продлило на один год выплаты в размере 450 тысяч рублей на погашение ипотечного кредита для многодетных семей. Воспользоваться мерой поддержки смогут семьи, в которых третий или последующий ребенок родился в период с 1 января 2019 года по 31 декабря 2023 года.

Накануне Мишустин утвердил правила единовременной выплаты контрактникам. Согласно данному документу, военный должен подать рапорт командиру воинской части или начальнику организации ВС РФ. Уточняется, что в рапорте должны быть указаны наименование выплаты, ее размер, основание для нее и срок контракта.