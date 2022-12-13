Новый анимационный фильм Хаяо Миядзаки выйдет летом 2023 года

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Новый полнометражный фильм знаменитого японского аниматора Хаяо Миядзаки под названием «Как поживаете?» выйдет летом 2023 года. Об этом во вторник, 13 декабря, сообщили в пресс-службе дистрибьюторской компании Toho.

Известно, что новое творение культового аниматора выйдет на больших экранах 14 июля 2023 года. Фильм создается по мотивам одноименного произведения писателя Ёсино Гэндзабуро, опубликованного в 1937 году.

Хаяо Миядзаки — автор мультфильмов «Принцесса Мононоке», «Унесенные призраками», «Мой сосед Тоторо» и многих других известных картин.

В 2013 году Миядзаки объявил о завершении карьеры, но в 2017-м вернулся к творческой деятельности, передает ТАСС.

До этого психолог Ирена Сирма рассказала, что аниме не несет вреда для детской психики, опасность японских мультфильмов сильно преувеличена.

По словам специалиста, зрители могут встретить сюжеты, где главный герой выступает в роли агрессора, который всех побеждает и навязывает плохой пример смотрящему. Однако ребенок, уточнила эксперт, может не последовать по стопам понравившегося героя, а напротив, понять, что так делать не стоит.