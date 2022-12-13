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К 100-летию фронтового художника его персональная выставка откроется в Музее Победы

Евгений Белоусов
Город
К 100-летию фронтового художника его персональная выставка откроется в Музее Победы
Фото: Пресс-служба Музея Победы
Россия, Москва, площадь Победы, 3 Карта всех событий

Выставка «Художник эпохи» откроется в столичном Музее Победы 15 декабря. Это персональная выставка художника-фронтовика Бориса Неменского, посвященная его 100-летию. Об этом «Вечерней Москве» во вторник, 13 декабря, сообщили в пресс-службе музея.

— Великая Отечественная война отразилась на всем творчестве Бориса Неменского, сформировала его мировоззрение, стала для него и школой жизни и школой искусства, — заявила куратор выставки Нина Забаровская.

Посетители выставки смогут увидеть полотна из фондов Музея Победы, Центрального музея Вооруженных сил, а также из личной коллекции художника. Всего в экспозицию войдут более 50 работ: живописные картины, этюды, фронтовая графика. Среди знаковых полотен – «Мать» и «Машенька» (Сестры наши).

Фото: Пресс-служба Музея Победы
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Фото: Пресс-служба Музея Победы
Фото: Пресс-служба Музея Победы
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Фото: Пресс-служба Музея Победы
Фото: Пресс-служба Музея Победы
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Фото: Пресс-служба Музея Победы

Также на выставку будут представлены созданные художником в 1942-1944 годах рисунки, и серия знаменитых берлинских этюдов, на которых запечатлена германская столица весной 1945 года.

В церемонии открытия выставки примет участие супруга юбиляра, почетный член Российской академии художеств, член Союза художников России, Творческого Союза художников РФ Лариса Неменская. Выставка будет работать до 15 января 2023 года.

7 декабря в Музее Победы состоялась патриотическая акция-концерт «Поклон героям всех времен», в которой приняли участие около 300 артистов из Якутии. Мероприятие было также приурочено ко Дню Героев Отечества.

В нем приняли участие якутские артисты Театра оперы и балета, Театра Олонхо, симфонического оркестра филармонии Якутии и многие другие. Они исполнили храмовый молебен, совершили обряд алгыс, а также исполнили традиционные песни.

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