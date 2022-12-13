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Роспотребнадзор рассказал об опасности кротовухи

Евгений Белоусов
Общество
Роспотребнадзор рассказал об опасности кротовухи
Фото: Youtube / alсorithm

Употребление кротовухи, спиртовой настойки на тушке мертвого крота, смертельно опасно из-за того, что кроты зачастую заражены паразитами и являются разносчиками опасных инфекций. Об этом во вторник, 13 декабря, рассказали в пресс-службе Роспотребнадзора.

— Кроты очень часто заражаются глистами. Это происходит при поедании насекомых. В некоторых местностях 70–80 процентов поголовья кротов могут быть поражены этими паразитами. В мышцах кротов встречаются круглые черви — трихинеллы, видимые только под микроскопом, в кишечниках — плоские черви — трематоды, — говорится в сообщении.

Кроме того, кроты также часто бывают поражены блохами и клещами. Так, всего на одном кроте встречаются до 15 и более блох и до 25 клещей. Из-за этого кроты являются переносчиками опасных для человека инфекций.

Важно понимать, что спирт не может уничтожить возбудителей таких заболеваний. А потому употребление кротовухи чревато инвалидностью и даже смертью, говорится в Telegram-канале «Ваш Роспотребнадзор».

Нарколог и психиатр Елена Семенова предупредила, что злоупотребление пивом и другими слабоалкогольными напитками может привести у молодежи к снижению либидо и другим проблемам со здоровьем. Врач отметила, что употребление всего двух банок пива в течение двух месяцев может привести к гибели 5,5 миллиона нервных клеток.

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