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Приметы и советы

Молодых россиян предупредили о влиянии пива на либидо

Анастасия Колоскова
Общество
Молодых россиян предупредили о влиянии пива на либидо
Фото: Pixabay

Злоупотребление пивом и другими слабоалкогольными напитками может привести у молодежи к снижению либидо и другим проблемам со здоровьем. Об этом предупредила нарколог и психиатр Елена Семенова.

— Даже у молодых людей 22–23 лет идет снижение либидо. Идет повреждение сперматогенной ткани — самой продуктивной ткани мужского организма, — отметила она.

По словам врача, у женщин употребление пива приводит к повреждению яйцеклеток, в том числе на генетическом уровне.

Нарколог отметила, что из-за содержания этилового спирта всего две банки пива в течение двух месяцев приводят к гибели 5,5 миллиона нервных клеток. Она также сообщила, что в пиво могут добавлять суррогатные напитки неизвестной крепости, последствием чего может стать отравление вплоть до летального исхода.

Елена Семенова сравнила употребление слабоалкогольных напитков с эпидемией, так как к ним приобщаются дети 12–14 лет, а их популярность среди молодежи неуклонно растет, пишет Lenta.ru.

До этого главный ревматолог Департамента здравоохранения Москвы Алена Загребнева сообщила, что пиво нельзя пить людям, которые больны подагрой.

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