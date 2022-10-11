Главный ревматолог Депздрава Москвы рассказала, кому нельзя пить пиво

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Главный ревматолог Департамента здравоохранения Москвы Алена Загребнева сообщила, что пиво нельзя пить людям, которые больны подагрой. По ее словам, пациентам с нарушением метаболизма также нельзя есть красное мясо, особенно вредна свинина.

Врач отметила, что при наличии данного заболевания необходимо есть свежую вишню.

— Если мы говорим про пациента с подагрой, то ему следует исключить из рациона пиво, красное мясо, особенно свинину и вообще жирные сорта красного мяса. Нужно употреблять белое мясо с ограничением объема до 200 граммов в сутки. Доказанным продуктом, который снижает уровень мочевой кислоты, является вишня. Самое правильное — это свежий продукт или свежеразмороженный, и термическая обработка — чем она меньше, тем больше полезных веществ остается в ягоде, — рассказала Загребнева в эфире радиостанции «Говорит Москва».

Врач-невролог Павел Хорошев сообщил о вреде от полного отказа от спиртных напитков. По его словам, небольшие дозы алкоголя нужны человеку для того, чтобы поддерживать психическое здоровье, еще они помогают сосудам хорошо работать.