Губернатор Воробьев прокомментировал появление развязки в Мытищах

Фото: Пресс-служба губернатора Московской области

Губернатор Московской области Андрей Воробьев назвал «очень долгожданным» строительство развязки в Мытищах, соединяющей улицу Фрунзе с Ярославским шоссе. Он отметил, что теперь город получит «второе дыхание».

— В Мытищах были ограничены въезд и выезд. Сейчас растущий город получает второе дыхание — точнее, третье, наверное, можно сказать, потому что три выезда и въезда будет, — отметил он.

Губернатор региона подчеркнул, что Ярославское шоссе постоянно расширяется и модернизируется благодаря федеральному проекту и именно поэтому построить развязку было так необходимо.

Он добавил, что строительство и модернизация федеральных дорог влияет на качество жизни, приход новых инвесторов, открытие новых предприятий.

Развязку начали строить в 2020 году. После того как движение откроется, между Мытищами и федеральной автодорогой наладится полноценное транспортное сообщение, передает «360».

Юг столицы активно развивается. Помимо появления новых объектов социальной инфраструктуры в округе идет активное транспортное строительство, рассказал руководитель столичного Департамента строительства Рафик Загрутдинов.