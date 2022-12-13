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Группа «Земляне» дала большой концерт в Москве

Василий Плиткин
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Группа «Земляне» дала большой концерт в Москве
Фото: пресс-служба РМГ

Группа «Земляне» и другие популярные российские исполнители поздравили зрителей с наступающим Новым годом и Рождеством на большом концерте. Он прошел 11 декабря в Москве на «ВТБ арене».

— Мы очень хотели подарить зрителям праздник. Чувство веры в лучшее. Зарядить их музыкой. Как говорится, нам песня строить и жить помогает – и нам сегодня было очень важно, чтобы каждый зритель вышел из зала с желанием жить и свершать, – подчеркнули солисты группы «Земляне».

Кроме знаменитой группы на сцене выступили Дима Билан, Григорий Лепс, Валерия, Виктория Дайнеко, Любовь Успенская, Стас Костюшкин, Dенис Клявер, Ирина Дубцова, Юлия Савичева и другие музыканты.

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