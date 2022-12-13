«Будет интересное рубилово»: Иосиф Пригожин раскрыл, за кого болеет на ЧМ-2022

Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Главное спортивное событие мира в Катаре продолжает держать интригу среди болельщиков. Впереди решающие матчи, предшествующие итоговой игре, в которой сразятся сборные Хорватии и Аргентины, а также Франции и Марокко. За ходом игры следят не только ярые фанаты и букмекеры, но даже представители шоу-бизнеса. «Вечерняя Москва» пообщалась с музыкальным продюсером Иосифом Пригожиным и узнала, кого он считает главным фаворитом мундиаля.

На нынешнем чемпионате мира, как признался продюсер, его особенно впечатлила марокканская команда.

— Впервые в истории мирового футбола эта страна так ярко заявила о себе, — сказал Пригожин. — Их игра против Португалии — это нечто! Я был обескуражен и приятно впечатлен, когда увидел итоговый счет в пользу Марокко.

Особо выделил музыкальный продюсер сборную Бразилии, которая, как он считает, должна была попасть в финал.

— Бразильцы очень хотели посвятить свою игру и возможную победу легендарному земляку — футболисту Пеле, — заметил Пригожин. — И это стало бы красивым эмоциональным жестом. И я болел за Бразилию исключительно ради того, чтобы они воплотили данный замысел. Но, к сожалению, фортуна отвернулась от них, и сборная вылетела из списка претендентов на полуфинал.

Есть фавориты у Пригожина и среди действующих участников ЧМ. Так, особую симпатию музыкальный продюсер испытывает к аргентинской сборной:

— Конечно, Аргентина заслуживает победу. Я думаю, что именно она и унесет кубок. Ребята очень долго к этому шли. Но сейчас я уже ни в чем не уверен, ведь хорваты и французы тоже ничем не уступают по технике и азарту. Вполне возможно, что Франция встретиться в финале с Аргентиной. Но если вдруг в финал попадут Марокко и Хорватия, это станет мировым триумфом. Я представляю, какое это будет интересное рубилово.

В заключение он добавил, что от грядущих матчей между лучшими командами планеты он ожидает красивую и эмоциональную игру, в которой победит сильнейший.