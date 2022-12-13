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Сенатор Святенко: Роль туристического сектора в экономике Москвы значительно вырастет в ближайшие годы

Евгений Жуков
Город
Сенатор Святенко: Роль туристического сектора в экономике Москвы значительно вырастет в ближайшие годы
Фото: Пресс-служба Совфеда

Московское руководство расширит сектор туризма и индустрии гостеприимства столицы. Об этом во вторник, 13 декабря, рассказала сенатор Российской Федерации — представитель Мосгордумы в верхней палате российского парламента Инна Святенко.

По ее словам, турпоток в ближайшие годы вырастет как за счет внутреннего туризма, так и за счет растущего интереса со стороны иностранных граждан. Она также добавила, что соответствующие статистические данные говорят об «оживлении туротрасли после пандемии», а Москва стала одним из «лидеров в этом процессе». В период с января по сентябрь 2023 года столица приняла порядка 14 миллионов туристов.

Такой рост связан с целым перечнем факторов. Так, из-за нежелания россиян посещать недружественные страны интерес к посещению столицы вырос. Помимо этого, на сегодняшний день существуют определенные логистические трудности с посещением других государств.

Сенатор выразила мнение, что подкрепление интереса туристов к Москве является актуальной задачей городских властей.

— Москва может быть привлекательной и в режиме транзитного туризма, когда человек останавливается в городе только на один день, и в режиме выходного дня, и для более длительных поездок. Важно выйти за границы одного сценария и предлагать путешественникам больше опций, — заявила Святенко.

Правительство столицы подготовило грантовые конкурсы, стимулирующие предложения в сфере молодежного и делового туризма. Также предусмотрена система компенсации расходов за туристов «серебряного возраста», передает агентство городских новостей «Москва».

Москва стала самым популярным местом у россиян для поездок в новогодние праздники. Это следует из данных опроса, проведенного сервисом для планирования путешествий OneTwoTrip.

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