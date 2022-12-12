Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Москва стала самым популярным местом для поездок россиян в новогодние праздники

Георгий Соланович
Общество
Москва стала самым популярным местом для поездок россиян в новогодние праздники
Фото: Сергей Шахиджанян / Вечерняя Москва

Москва стала самым популярным местом у россиян для поездок в новогодние праздники. Это следует из данных опроса, проведенного сервисом для планирования путешествий OneTwoTrip.

Так, согласно результатам опроса, 84,7 процента россиян считают новогодние праздники лучшим временем для путешествий. 51,8 процента респондентов считают, что в это время лучше всего отправляться в другие страны, а 48,2 процента решили, что лучше всего уехать на неделю в другую страну.

Из российских направлений в этом году наиболее популярна Москва (16,8 процента голосов). На втором месте — Сочи (9 процентов), а на третьем — Санкт-Петербург (7,3 процента). Замыкают пятерку Казань (6,7 процента) и Тюмень (4 процента).

Из зарубежных направлений наибольшей популярностью пользуются Таиланд (16 процентов), ОАЭ (13 процентов), Турция (10,2 процента), Египет (9,3 процента) и Белоруссия (6,5 процента), передает «Газета.ru».

До этого эксперт по туризму, профессор Финансового университета Александр Бандурин рассказал, где будут отдыхать россияне на Новый год. По его словам, самые часто посещаемые города в зимний период — это Сочи, Москва и Санкт-Петербург. Также Бандурин подметил, что в сравнении с другими регионами Подмосковье имеет ограниченную вместимость и уже вся бронь в отелях на Новый год распределена.

Москва Туризм Новый год
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Жаль, до золота все же не дотянули

Вадим Бреев
Вадим Бреев

Пример мужества для потомков

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Чудо прихода зимы

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Наш бронепоезд ушел с запасного пути

Дмитрий Журавлев
Дмитрий Журавлев

Кроме победы, вариантов не просматривается

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Расшевелить болото сложно

Никита Миронов
Никита Миронов

Праздник вопреки всему

Все мнения
О проекте