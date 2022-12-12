Москва стала самым популярным местом для поездок россиян в новогодние праздники

Фото: Сергей Шахиджанян / Вечерняя Москва

Москва стала самым популярным местом у россиян для поездок в новогодние праздники. Это следует из данных опроса, проведенного сервисом для планирования путешествий OneTwoTrip.

Так, согласно результатам опроса, 84,7 процента россиян считают новогодние праздники лучшим временем для путешествий. 51,8 процента респондентов считают, что в это время лучше всего отправляться в другие страны, а 48,2 процента решили, что лучше всего уехать на неделю в другую страну.

Из российских направлений в этом году наиболее популярна Москва (16,8 процента голосов). На втором месте — Сочи (9 процентов), а на третьем — Санкт-Петербург (7,3 процента). Замыкают пятерку Казань (6,7 процента) и Тюмень (4 процента).

Из зарубежных направлений наибольшей популярностью пользуются Таиланд (16 процентов), ОАЭ (13 процентов), Турция (10,2 процента), Египет (9,3 процента) и Белоруссия (6,5 процента), передает «Газета.ru».

До этого эксперт по туризму, профессор Финансового университета Александр Бандурин рассказал, где будут отдыхать россияне на Новый год. По его словам, самые часто посещаемые города в зимний период — это Сочи, Москва и Санкт-Петербург. Также Бандурин подметил, что в сравнении с другими регионами Подмосковье имеет ограниченную вместимость и уже вся бронь в отелях на Новый год распределена.