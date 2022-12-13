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«На ребенка наплевать!»: Клаву Коку осудили в Сети за равнодушие к упавшей девочке

Евгений Белоусов
Общество
«На ребенка наплевать!»: Клаву Коку осудили в Сети за равнодушие к упавшей девочке
Фото: Youtube / FAMETIME TV

Пользователи интернета осудили популярную певицу Клаву Коку за равнодушное отношение к упавшей дочке Оксаны Самойловой и Джигана Лее. Певица поделилась кадрами со свадьбы знаменитостей в одной из своих социальных сетей.

Кока поймала букет невесты. Дочь рэпера также ловила цветы, но упала. Однако певица и не подумала помочь малышке встать. Такое отношение вызвало шквал критики комментаторов в сторону Коки.

«Главное букет. На ребенка наплевать!»; «Могла бы помочь подняться девочке!»; «То, что девушка упала, никого не смущает?» — возмутились подписчики певицы.

Однако на публикацию Коки отреагировали не только критикой. Так, часть подписчиков похвалила элегантный и изящный образ певицы на торжестве, передает РИА Новости.

Клаве Коке недавно сделал предложение руки и сердца блогер-миллионник Артур Кисловский. Это произошло на съемках нового эпизода популярного шоу «Маска. Танцы», где певица выступает в качестве члена жюри. Кока поделилась в своих социальных сетях кадрами, на которых рядом с ней, преклонив колено, стоит молодой человек, держа в руках обручальное кольцо.

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