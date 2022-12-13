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Три человека погибли от отравления угарным газом в Подмосковье

Степан Жирнов
Происшествия
Три человека погибли от отравления угарным газом в Подмосковье
Фото: Антон Кардашов / АГН Москва
Россия, Московская область, Раменский городской округ, деревня Прудки, коттеджный посёлок Европейский Квартал Карта всех событий

В Подмосковье три человека погибли и еще один пострадал в результате отравления угарным газом. Об этом стало известно во вторник, 13 декабря.

По предварительной информации, трагедия произошла в подмосковном коттеджном поселке «Европейский квартал». Местные жители почувствовали сильный запах газа и сообщили об этом в экстренные службы.

Вскоре прибывшие специалисты обследовали дом, из которого шел запах и обнаружили там четверых человек без сознания. Прибывшая на место происшествия скорая помощь констатировала смерть троих человек: женщины, мужчины и ребенка. Еще один пострадавший находится в реанимации.

Известно, что все четверо являются членами одной семьи, сообщил телеканал РЕН ТВ.

Ранее похожая трагедия произошла в подмосковном Подольске. От отравления угарным газом погибла семья из трех человек.

Подмосковье Московская область Смерть Пострадавшие Скорая помощь
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