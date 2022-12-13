Супруга Виктора Бута опровергла наличие у мужа аккаунтов в социальных сетях

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У предпринимателя Виктора Бута, недавно освобожденного из американской тюрьмы, нет аккаунтов в социальных сетях. Об этом сообщила жена бизнесмена Алла Бут.

Она назвала три причины, почему муж пока не зарегистрировался в социальных сетях.

— Он сих пор пользуется кнопочным телефоном и не успел освоить никакие гаджеты, во-вторых, у него сильно село зрение. Не может тексты набирать, пока не пройдет обследование у офтальмолога, чтобы получить очки. Он просто не видит. В третьих, у него сейчас нет на это времени, — заявила она в комментарии «360».

Алла Бут назвал фейковым появившийся Telegram-канал с именем мужа.

Супруга предпринимателя подчеркнула, что сейчас Бут проходит обследование в больнице. Ему потребуется время для полного восстановления и адаптации к новой реальности после выхода из тюрьмы.

Кто такой Виктор Бут, почему его называют «оружейным бароном» и что с ним сейчас — в материале «Вечерней Москвы».