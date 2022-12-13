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Депутат МГД Козлов: Цифровые сервисы столицы развиваются в соответствии с запросами москвичей

Евгений Жуков
Город
Депутат МГД Козлов: Цифровые сервисы столицы развиваются в соответствии с запросами москвичей
Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Цифровые сервисы Москвы развиваются в соответствии с актуальными запросами жителей города, например, в проверке подлинности справки о наличии или отсутствии задолженности или переплаты за коммунальные услуги москвичи теперь могут с помощью QR-кода. Об этом во вторник, 13 декабря, рассказал депутат Мосгордумы, координатор проекта «Школа грамотного потребителя» Александр Козлов.

По его словам, сервисы портала mos.ru регулярно обновляются, благодаря чему появляется новый функционал, упрощающий жизнь в городе. Например, недавно к списку полезных сервисов добавилась проверка достоверности сведений по оплате услуг ЖКХ.

Депутат также добавил, что рынок жилой недвижимости в столице очень активный, и важно, чтобы он был цивилизованным, а проверка сведений при заключении сделки — доступной каждому, поэтому названный сервис позволяет проверить все необходимые документы за достаточно короткое время.

Козлов уточнил, что достоверность сведений обеспечивается технологией блокчейн. Вся информация содержится в обезличенном, зашифрованном виде, поэтому ее невозможно заменить или подделать, что повышает уровень защиты от мошенников.

— Сейчас на портале mos.ru пользователям доступно свыше 380 государственных услуг, которые закрывают как каждодневные нужды москвичей, так и сложные вопросы, такие как приобретение жилья. Портал стал «единым окном» в цифровом формате, и ежедневно сервисы совершенствуются, развиваются, расширяется функционал, — передает слова парламентария агентство городских новостей «Москва».

До этого сообщалось, что с помощью цифровой платформы «Электронный дом», заработавшей в ноябре 2020 года, горожане могут подать заявку о неполадках в квартире, подъезде и во дворе, оплатить жилищно-коммунальные услуги, узнать новости дома и района, обратиться в управляющую организацию, провести опрос и общее собрание собственников в электронной форме и многое другое.

Цифровые технологии Мосгордума Москва
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