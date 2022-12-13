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Холодовый стресс: климатолог Семенов рассказал, через сколько лет в Москве будут теплые зимы

Виктория Филатова
Георгий Соланович

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Холодовый стресс: климатолог Семенов рассказал, через сколько лет в Москве будут теплые зимы
Фото: Екатерина Алексеева / Вечерняя Москва

Через 40-50 лет из-за глобального потепления температура зимой в Москве будет такой же, как в Гамбурге — минус 3–5 градусов ночью и плюс 2–3 градуса днем. Такое мнение в беседе с «ВМ» высказал специалист в области диагностики и моделирования климатических изменений Владимир Семенов.

— С потеплением происходит и уменьшение континентальности климата: зимы становятся более мягкими, напоминающими зимы на океанском побережье. Там и лето нежаркое, и зима нехолодная. При потеплении мы будем двигаться в этом направлении. При таких темпах изменения климата в московском регионе где-то к 2060–2070-м годам зима будет как где-нибудь в Гамбурге: ночью морозец минус 3–5 градусов, а днем — плюс 2–3 градуса, — заявил Семенов «Вечерней Москве».

По его словам, исключительно в позитивном ключе такие процессы воспринимать нельзя: изменение климата влияет на гидрологический цикл — осадки будут интенсивнее. Так, считает эксперт, через несколько десятков лет в Москве вместо обычных дождей будут идти ливни.

В ближайшие десять лет Арктика из-за глобального потепления может остаться без морского льда в летнее время. «Вечерняя Москва» узнала у эколога Ильи Рыбальченко, чем опасно таяние ледников и почему это происходит.

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