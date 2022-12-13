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Выставка «Летопись народного подвига» открылась в Музее Победы

Евгений Белоусов
Город
Выставка «Летопись народного подвига» открылась в Музее Победы
Фото: Пресс-служба Музея Победы
Россия, Москва, площадь Победы, 3 Карта всех событий

Выставка «Летопись народного подвига» открылась 13 декабря в столичном Музее Победы. Временную экспозицию подготовили школьные музеи Москвы и города Коврова Владимирской области. Об этом «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе музея.

— Мы выставляем подлинные письма бывших узников фашистских лагерей, воспоминания, фотографии, модель весов, на которых взвешивали в концлагере хлеб, лагерные деньги, обувь из Бухенвальда, — рассказала директор ковровской школы Светлана Сорокина.

Фото: Пресс-служба Музея Победы
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Фото: Пресс-служба Музея Победы
Фото: Пресс-служба Музея Победы
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Фото: Пресс-служба Музея Победы
Фото: Пресс-служба Музея Победы
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Фото: Пресс-служба Музея Победы
Фото: Пресс-служба Музея Победы
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Фото: Пресс-служба Музея Победы
Фото: Пресс-служба Музея Победы
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Фото: Пресс-служба Музея Победы
Фото: Пресс-служба Музея Победы
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Фото: Пресс-служба Музея Победы

Посетители выставки смогут увидеть личные вещи фронтовиков, фотографии и документы времен войны. Например, среди экспонатов есть словари и разговорники для изучения немецкого языка красноармейцами, изданные в годы войны. Одна из витрин посвящена клубу художественной самодеятельности 436-го стрелкового полка 155-й стрелковой дивизии, который был создан для поддержания боевого духа у бойцов.

Также посетителям покажут программы выступления, сценарии спектаклей, музыкальные инструменты и т.д. Центральной частью выставки стала инсталляция, которая воссоздает атмосферу рабочего кабинета ветерана Великой Отечественной войны, профессора, доктора исторических наук Николая Алещенко.

7 декабря в Музее Победы состоялась патриотическая акция-концерт «Поклон героям всех времен», в которой приняли участие около 300 артистов из Якутии. Мероприятие было также приурочено ко Дню Героев Отечества.

В нем приняли участие якутские артисты Театра оперы и балета, театра «Олонхо», Симфонического оркестра филармонии Якутии и многие другие. Они исполнили храмовый молебен, совершили обряд алгыс, а также исполнили традиционные песни.

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