Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

От ожирения и остеопороза: диетолог Лазуренко назвала главное лечебное свойство красной рыбы

Анастасия Харламова

Сюжеты: 

Эксклюзивы ВМ Еда
Общество
От ожирения и остеопороза: диетолог Лазуренко назвала главное лечебное свойство красной рыбы
Фото: Pixabay

Красная рыба насыщена большим количеством полезных микроэлементов. Тем не менее некоторым людям нужно употреблять в пищу данный продукт с большой осторожность. Об этом в разговоре с «Вечерней Москвой» предупредила врач — диетолог-эндокринолог Наталья Лазуренко.

По словам врача, красная рыба содержит белок, который наш организм может получать только из еды.

— Красная рыба несет огромную пользу нашему организму. Она является источником полноценного белка. Он содержит полный набор незаменимых аминокислот. Белок, который содержит красная рыба, очень легко усваивается и способствует быстрому приходу аминокислот. Они являются строительным материалом для гормонов, ферментов, клеток кишечника и печени, — рассказала она.

Также красная рыба является источником азота и кислорода. Эти соединения работают как антиоксиданты и мощные энергорегуляторы, отметила специалист.

Диетолог подчеркнула, что один из главных плюсов красной рыбы — это содержание полезных жиров в составе. Омега-3 помогает предотвратить развитие многих серьезных заболеваний:

— Красная рыба содержит активные и полезные жиры — омегу-3. Полиненасыщенные жирные кислоты являются питательным энергетическим материалом. Также этот продукт снижает воспаление. Ни для кого не секрет, что воспаление лежит в основе многих заболеваний, например, ожирения, атеросклероза и остеопороза. Омега-3 снижает риски развития этих болезней.

Кроме того, омега-3 делает пластичной оболочку клеток нашего организма, так как она состоит из жировых капелек и помогает почистить организм от токсинов, объяснила Лазуренко.

— За счет полезных жиров клеточная оболочка становится более гибкой. Питательные вещества могут проще заходить в клетку. Важно, что омега-3 позволяет выводить метаболиты и токсины, которые отработала клетка за ее пределы. За счет этого происходит очень важный процесс для нашего организма — детоксикация, — уверена диетолог.

Врач предупредила, что не стоит злоупотреблять данным продуктом. Красная рыба может вызвать изжогу и горечь во рту:

— Красная рыба способствует сокращению желчевыводящих протоков желчного пузыря. Поэтому не нужно много есть этот продукт. Если человек съел красную рыбу и у него появляется горечь во рту или изжога, то скорее всего есть проблемы с желчевыводящими протоками. Я советую употреблять в пищу 150–180 граммов красной рыбы в готовом виде в сутки и прислушиваться к своему организму.

Лазуренко подытожила, что самый идеальный способ приготовления красной рыбы — на гриле. А в качестве гарнира лучше использовать зеленые овощи, которые растут на поверхности земли. Они будут способствовать хорошему усвоению белка и омега-3.

Здоровье Еда Рыба
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

От спорта к нравственности?

Владимир Ефимов
Владимир Ефимов

Рынок труда расширяется

Иван Кудря
Иван Кудря

Украденный чемпионский пояс

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Уверенно выигрываем

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Немецкие старики идут на Рейхстаг

Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

Вернуть интерес авторским лентам

Александр Лосото
Александр Лосото

Лучше меньше, да лучше

Все мнения
О проекте