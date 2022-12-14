От ожирения и остеопороза: диетолог Лазуренко назвала главное лечебное свойство красной рыбы

Фото: Pixabay

Красная рыба насыщена большим количеством полезных микроэлементов. Тем не менее некоторым людям нужно употреблять в пищу данный продукт с большой осторожность. Об этом в разговоре с «Вечерней Москвой» предупредила врач — диетолог-эндокринолог Наталья Лазуренко.

По словам врача, красная рыба содержит белок, который наш организм может получать только из еды.

— Красная рыба несет огромную пользу нашему организму. Она является источником полноценного белка. Он содержит полный набор незаменимых аминокислот. Белок, который содержит красная рыба, очень легко усваивается и способствует быстрому приходу аминокислот. Они являются строительным материалом для гормонов, ферментов, клеток кишечника и печени, — рассказала она.

Также красная рыба является источником азота и кислорода. Эти соединения работают как антиоксиданты и мощные энергорегуляторы, отметила специалист.

Диетолог подчеркнула, что один из главных плюсов красной рыбы — это содержание полезных жиров в составе. Омега-3 помогает предотвратить развитие многих серьезных заболеваний:

— Красная рыба содержит активные и полезные жиры — омегу-3. Полиненасыщенные жирные кислоты являются питательным энергетическим материалом. Также этот продукт снижает воспаление. Ни для кого не секрет, что воспаление лежит в основе многих заболеваний, например, ожирения, атеросклероза и остеопороза. Омега-3 снижает риски развития этих болезней.

Кроме того, омега-3 делает пластичной оболочку клеток нашего организма, так как она состоит из жировых капелек и помогает почистить организм от токсинов, объяснила Лазуренко.

— За счет полезных жиров клеточная оболочка становится более гибкой. Питательные вещества могут проще заходить в клетку. Важно, что омега-3 позволяет выводить метаболиты и токсины, которые отработала клетка за ее пределы. За счет этого происходит очень важный процесс для нашего организма — детоксикация, — уверена диетолог.

Врач предупредила, что не стоит злоупотреблять данным продуктом. Красная рыба может вызвать изжогу и горечь во рту:

— Красная рыба способствует сокращению желчевыводящих протоков желчного пузыря. Поэтому не нужно много есть этот продукт. Если человек съел красную рыбу и у него появляется горечь во рту или изжога, то скорее всего есть проблемы с желчевыводящими протоками. Я советую употреблять в пищу 150–180 граммов красной рыбы в готовом виде в сутки и прислушиваться к своему организму.

Лазуренко подытожила, что самый идеальный способ приготовления красной рыбы — на гриле. А в качестве гарнира лучше использовать зеленые овощи, которые растут на поверхности земли. Они будут способствовать хорошему усвоению белка и омега-3.