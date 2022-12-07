Как правильно выбрать красную икру

Красная икра всегда присутствует в списке обязательных лакомств для новогоднего стола. В канун январских праздников ее можно купить практически везде и по разной стоимости. С чем связан такой разброс цен и как отличить качественную икру от подделки — в материале «Вечерней Москвы».
— состав;
— название;
— объем (не более 270 миллилитров);
— срок годности (хранится до 12 месяцев, лучше всего покупать икру, произведенную недавно);
— условия хранения;
— дата производства;
— номер партии;
— название компании-производителя;
— место изготовления.
— в качественном продукте, помимо самой икры, могут присутствовать только консерванты, поваренная соль и вода;
— тара, в которой содержится икра, не должна иметь трещин, ржавчины, нарушений герметичности, подтеков, деформаций, вздутий и сколов;
— у подделки отсутствует жировое пятно-зародыш, вкус не морской, эллипсоидная форма икринок;
— стоимость одного килограмма качественного продукта стартует от 2000 рублей;
— в банке с качественной икрой нет слизи и гнили, от нее не исходит неприятный запах;
— по ГОСТу на банке обязательно указывается «икра лососевая зернистая», а также уточняется вид (горбуша, нерка, кета и так далее).
Если на банке написано просто «лососевая икра», без уточнений, значит, это подделка, имитированная икра или некачественный продукт.