«Перед вами имитация» : как правильно выбрать красную икру и не нарваться на подделку

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Красная икра — любимый деликатес многих россиян. Она всегда присутствует в списке обязательных лакомств для новогоднего стола. В канун январских праздников ее можно купить практически везде и по разной стоимости. С чем связаны такой разброс цен и изобилие продукта, а также как отличить качественную икру от подделки, «Вечерняя Москва» узнала у эксперта.

По словам технолога Александра Егорова, на прилавках магазинов и рынках посетители могут встретить икру в разных объемах, тарах и по любой цене:

— Я рекомендую обращать пристальное внимание на консистенцию продукта. Если банка прозрачная, то изучите маркировку, тару и состав продукта. На банке с икрой обязательно должны быть указаны следующие пункты: состав, название продукта, объем, который не может превышать 270 миллилитров, срок годности, условия хранения, дата производства, номер партии, название компании-производителя и место изготовления деликатеса.

По словам эксперта, икра хранится до 12 месяцев, поэтому важно купить ту, которая была произведена недавно. На упаковке или этикетке обязательно должно быть указано название продукта:

— Если на банке написано, что это просто лососевая икра без уточнений, значит, у вас в руках подделка, имитированная икра или некачественный продукт. По ГОСТу обязательно указывается следующее: икра лососевая зернистая, а также дается уточнение, какой именно вид — горбуша, нерка, кета и так далее.

Состав тоже немаловажен: помимо самой икры, в продукте могут присутствовать консерванты, например, бензоат натрия, сорбиновая кислота, поваренная соль и вода. Иных ингредиентов присутствовать не должно.

Сама тара, в которой содержится икра, не должна иметь трещин, ржавчины, нарушений герметичности, подтеков, деформаций, вздутий и сколов.

В стеклянной таре икра намного дороже, так как продукт не вступает со стеклом в химические реакции и дольше хранит свои качества. А покупатель сможет без труда оценить внешний вид икры.

У пластиковых банок легко нарушается герметичность. Такой сосуд легко повреждается при перевозке, поэтому лучше не покупать икру в такой форме.

Отдельно эксперт отметил, что имитированную икру от настоящей можно отличить по нескольким признакам: у подделки отсутствует жировое пятно-зародыш, вкус не морской, у имитации эллипсоидная форма икринок:

— Если в магазине вам попалась баночка с икрой со стоимостью, не превышающей 300 рублей, имейте в виду, что перед вами подделка и имитация икры. Стоимость одного килограмма качественного продукта стартует от 2000 рублей.

А чтобы отличить испорченный продукт от хорошего, нужно обратить внимание на такие нюансы:

— В просроченной или испорченной икре присутствует слизь, гниль, от нее исходит неприятный запах. Такой продукт настолько неаппетитный, что не захочется его даже есть.

При покупке икры на развес попросите продавца предоставить документ, в котором будет указано, где произведена продукция, состав и условия изготовления.