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Диетолог Соломатина рассказала, кому опасно есть красную и черную икру

Рафаэль Залян

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Диетолог Соломатина рассказала, кому опасно есть красную и черную икру
Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Для многих россиян красная и черная икра считается традиционным деликатесом на праздничном столе. Неудивительно, ведь это очень вкусное и полезное лакомство, насыщенное витаминами и микроэлементами. В икре также содержатся полиненасыщенные жирные кислоты (в том числе омега-3), поднимающие иммунитет и укрепляющие здоровье. Но всем ли можно употреблять эти продукты, «Вечерней Москве» рассказала врач-диетолог Елена Соломатина.

По ее словам, в красной и черной икре, помимо витаминов, присутствует немало холестерина и соли. И если человек с сердечно-сосудистыми заболеваниями или гипертонией будет злоупотреблять продуктом, это может ухудшить самочувствие:

— Для таких людей данные компоненты особенно вредны. Раньше все любили приносить своим родным, которые оказались в больнице, красную или черную икру, чтобы якобы больной поскорее поправился. Но если речь идет, к примеру, о человеке в кардиологическом отделении, то лучше такие продукты оставить дома, ведь их прием лишь ухудшит состояние пациента.

Как отметила диетолог, в красной и черной икре очень много соли — почти 10 граммов на 100 граммов продукта, в то время как допустимая норма потребления соли в сутки не должна превышать 4,5 грамма:

— Соль влияет на желудочно-кишечный тракт, сердечно-сосудистую систему, суставы и может привести к гипертонии и снижению иммунитета.

Не стоит забывать и о том, что эти лакомства способны вызвать серьезную аллергическую реакцию, предупредила Соломатина:

— Были случаи, когда у человека возникал отек Квинке или анафилактический шок. Некачественная икра, как черная, так и красная, негативно влияет на работу печени, нервной системы и почек.

А нередко просроченный продукт способен привести к ботулизму и, как следствие, к летальному исходу, добавила диетолог.

Врач рекомендует перед покупкой красной и черной икры обязательно проверять срок годности и состав продукта, обращать внимание на целостность упаковки. Она призвала покупать деликатес в стеклянной или пластмассовой таре, чтобы можно было визуально оценить продукт.

— Банка с икрой должна непременно храниться в холодильнике. Рекомендую брать малосольную икру, — уточнила диетолог.

Если нет никаких противопоказаний к приему продукта, его можно употреблять не более двух раз в неделю по паре столовых ложек. При этом стоит исключить в такие дни другие соленые продукты из рациона, считает врач.

На вечный вопрос о том, какая икра полезнее — красная или черная, врач отвечает однозначно: обе разновидности продукта одинаково полезны и вредны. И в черной, и в красной икре, по словам медика, много холестерина, соли, но немало и витаминов. Полезные свойства у продуктов одинаковые. Поэтому в борьбе за пользу и вред — справедливая ничья, заключила Соломатина.

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