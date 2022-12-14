ИТ-компании Москвы увеличили обороты на треть

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Обороты ИТ-компаний Москвы в январе–октябре 2022 года выросли на треть к аналогичному периоду прошлого года, превысив отметку в два триллиона рублей. Об этом в среду, 14 декабря, сообщила министр правительства столицы и руководитель городского департамента экономической политики и развития Мария Багреева.

— Более 75 процентов оборота ИТ-компаний столицы приходится на разработку компьютерного и программного обеспечения и консультационные услуги. За 10 месяцев 2022 года он превысил 1,5 триллиона рублей, прибавив за год 40 процентов, — рассказала она.

По словам министра, около четверти объемов продаж обеспечили компании, работающие в области информационных технологий. Это более 480 миллиардов рублей, что почти на 15 процентов выше, чем за январь–октябрь прошлого года.

ИТ-сектор является одной из наиболее динамично развивающихся отраслей в России, при этом в Москве, по данным Министерства цифрового развития РФ, работают около 30 процентов от общего количества российских ИТ-компаний.

Дополнительным фактором роста отрасли в текущих условиях является потребность в обеспечении цифровой независимости страны и замещении иностранного ПО, заключила Багреева.

До этого министр правительства Москвы заявила, что экономика столицы успешно справляется с санкционным давлением благодаря своей устойчивой диверсифицированной структуре, а также своевременным и актуальным мерам государственной поддержки. По словам Багреевой, в городе в условиях санкций предусмотрены меры поддержки на общую сумму более 100 миллиардов рублей, в том числе около половины — на поддержку бизнеса.