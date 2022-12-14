В Москве выпало 22 процента от месячной нормы осадков к утру 14 декабря

Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Одиннадцать миллиметров осадков выпало в Москве к 06:00 утра в среду, 14 декабря. Об этом рассказал ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

По его словам, такие показатели соответствуют 22 процентам от месячной нормы, которая характерна для текущего месяца.

Специалист в своем Telegram-канале также отметил, что в области самые сильные осадки наблюдались в Кашире. Там выпало 16 миллиметров снега, то есть 31 процент от месячной нормы.

Недавно специалист в области диагностики и моделирования климатических изменений Владимир Семенов в разговоре с «Вечерней Москвой» заявил, что через 40–50 лет из-за глобального потепления температура зимой в Москве будет такой же, как в Гамбурге: минус 3–5 градусов ночью и плюс 2–3 градуса днем.

По его словам, исключительно в позитивном ключе такие процессы воспринимать нельзя: изменение климата влияет на гидрологический цикл — осадки будут интенсивнее. Так, считает эксперт, через несколько десятков лет в Москве вместо обычных дождей будут идти ливни.