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Ефимов: Москва стала самым инвестиционно привлекательным регионом России

Евгений Жуков
Город
Ефимов: Москва стала самым инвестиционно привлекательным регионом России
Фото: Пресс-служба

Москва возглавила список регионов России по уровню инвестиционной привлекательности по итогам ежегодного исследования, которое проводит Национальное рейтинговое агентство (НРА). Об этом в среду, 14 декабря, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Для корректной оценки инвестиционной привлекательности использовался набор из 57 факторов, включающих статистические данные, результаты опроса предпринимательского сообщества и экспертные оценки.

Они в свою очередь рассматривались по семи ключевым блокам, среди которых отмечены географическое положение, природные и трудовые ресурсы, а также качество инфраструктуры. Среди прочих оценочных блоков названы внутренний спрос, производственный потенциал, институциональная среда и финансовая устойчивость.

По словам Ефимова, аналитическое исследование НРА проводилось в юбилейный, десятый раз, и Москва неизменно выступает в качестве лидера среди остальных российских регионов в плане инвестиционной привлекательности. Он также добавил, что на столицу приходится порядка 20,5 процента от общего инвестиционного показателя по стране.

— Только за первые девять месяцев этого года объем вложений в основной капитал города составил 3,4 триллиона рублей, что на 2,7 процента выше показателя за аналогичный период прошлого года, — рассказал Ефимов.

Управляющий директор рейтинговой службы НРА Сергей Гришунин сообщил, что Москва лидирует сразу по множеству параметров инвестиционной привлекательности регионов. Он считает, что город будет и в дальнейшем сохранять лидирующую позицию в вопросах кадрового потенциала, делового климата, качества инфраструктуры и развития новых видов инвестиционных контрактов.

Глава Департамента инвестиционной и промышленной политики города Москвы Владислав Овчинский заявил, что Москва активным образом занимается развитием различных инструментов взаимодействия с частным бизнесом. Например, путем заключения офсетных контрактов.

На текущий момент столица уже заключила пять офсетов в таких сферах, как выпуск лекарств, медизделий и детского питания. Общий объем вложений в них достигает 12,9 миллиарда рублей. На очереди еще 10 контрактов, инвестиции в рамках которых составят не менее 6,7 миллиарда.

До этого Владимир Ефимов заявил, что биотехнологическая компания «Биокад» с прошлого года в рамках офсетного контракта поставила для нужд системы здравоохранения города порядка 600 тысяч упаковок готовой продукции.

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