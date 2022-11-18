Ефимов: Московская компания поставила городу почти 600 тысяч упаковок лекарств по офсетному контракту

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Биотехнологическая компания «Биокад» с прошлого года в рамках офсетного контракта поставила для нужд системы здравоохранения города порядка 600 тысяч упаковок готовой продукции. Об этом в пятницу, 18 ноября, сообщил заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

— За все время столица получила от компании около 600 тысяч упаковок готовой продукции, из них почти 300 тысяч — в январе–сентябре этого года, — отметил представитель мэрии.

Компания будет поставлять Москве препараты для лечения социально значимых заболеваний в течение почти семи лет. Для осуществления данного проекта «Биокад» построил в Зеленограде комплекс фармацевтического производства «ПК-137» общей площадью 43 тысячи «квадратов». На предприятии работают 170 человек.

На производстве организована система контроля качества, соответствующая международным стандартам (GMP). Кроме того, «ПК-137» оснащен современным высокотехнологичным оборудованием.

Глава Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский заявил, что власти столицы также заключили офсеты с предприятием «Р-Опра» и Московским эндокринным заводом. По его словам, подобные контракты в фармацевтической сфере позволяют наладить бесперебойное обеспечение москвичей лекарствами.

До этого Владимир Ефимов рассказал, что столичные предприятия в январе–августе 2022 года выпустили почти на 52 процента больше медицинского оборудования и инструментов, чем за аналогичный период 2021 года.