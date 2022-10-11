Ефимов: Московские компании в 2022 году увеличили выпуск медицинского оборудования в полтора раза

Фото: Пресс-служба

Столичные предприятия в январе — августе 2022 года выпустили почти на 52 процента больше медицинского оборудования и инструментов, чем за аналогичный период 2021 года. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов во вторник, 12 октября.

— В столице выпускают широкий перечень медизделий: аппараты искусственной вентиляции легких, пульсоксиметры, оборудование сердечно-легочной реанимации, наборы первой помощи, препараты для остановки кровотечений и многое другое. <...> Московские компании с января по август этого года увеличили объем выпуска медицинских инструментов и оборудования почти на 52 процента по сравнению с теми же месяцами 2021 года, — заявил Ефимов.

По его словам, объемы производства этой отрасли продолжают расти, несмотря на логистические ограничения. Наращиванию темпов выпуска продукции способствует помощь властей столицы. Так, на сегодняшний день промышленным компаниям доступно более 20 системных мер поддержки, а также антикризисные инструменты.

Глава департамента инвестиционной и промышленной политики столицы Владислав Овчинский в этом ключе отметил, что стимулировать производство в Москве помогают офсетные контракты. За первые восемь месяцев 2022 года в рамках офсета в городские медучреждения поставили более миллиона изделий для стомированных пациентов на 388 миллионов рублей.

До этого Ефимов сообщил, что более 800 договоров купли-продажи объектов недвижимости заключили в столице с начала этого года. Также в рамках вторичных способов продажи посредством публичного предложения было продано 345 объектов, через продажу без объявления цены — 181.