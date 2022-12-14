Заммэра Сергунина анонсировала первую московскую выставку «Находки в реставрации»

Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

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С 15 по 23 декабря в Москве впервые пройдет выставка «Находки в реставрации». Она откроется в Московском архитектурном институте (МАРХИ). Об этом в среду, 14 декабря, сообщила заместитель мэра столицы Наталья Сергунина.

— Выставку приурочили к завершению Года культурного наследия народов России. Всего будет представлено порядка 70 экспонатов. Среди них есть и находки из исторических павильонов ВДНХ. Реставрация этого комплекса — один из крупнейших подобных проектов в городе, — рассказала она.

Фото: пресс-служба Мосгорнаследия

По словам заместителя столичного мэра, специалисты нашли на ВДНХ горельеф «Праздничный Ленинград», архивные кинопленки и части керамической люстры 1954 года, по которым теперь будут воссоздавать аналогичные утраченные светильники.

Среди находок, которые также сделаны на главной выставке страны и будут представлены на экспозиции, — фанерная вывеска с поздним названием павильона «Юные натуралисты и техники». Ее обнаружили на фасаде за зашивкой из фанеры во время реставрации здания.

Руководитель Департамента культурного наследия Москвы Алексей Емельянов отметил, что чаще всего находки ассоциируются с археологией. Однако реставрация — это тоже постоянные открытия. Реставрационные находки, объяснил он, помогают специалистам восстановить подлинный облик памятников архитектуры, а также узнать больше о жизни их владельцев.

Фото: пресс-служба Мосгорнаследия

До этого Сергунина рассказала, что в период с 12 по 18 декабря проходит заключительная в этом году познавательная акция «Московская музейная неделя». В течение семи дней всех желающих приглашают бесплатно ознакомиться с экспозициями городских выставочных площадок.

Посетителей познакомят с предметами искусства того времени — картинами и коллекциями фарфора, которые сохранились в музее-усадьбе «Останкино». Также в Государственном музее Пушкина все желающие смогут побывать на выставке живописи.