Москвичам рекомендовали пользоваться городским транспортом из-за снегопада

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В связи с сильным снегопадом в Москве горожанам рекомендуется пересесть на городской транспорт. Об этом в среду, 14 декабря, сообщили в Центре организации дорожного движения (ЦОДД).

По состоянию на 07:00 движение оценивается в пять баллов.

В Департаменте транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы отметили, что использование горожанами общественного транспорта поможет коммунальным службам быстрее убраться на дорогах.

Уточняется, что в настоящее время движение в сторону центра затруднено на шоссе Энтузиастов, на МКАД, на Щелковском и Волгоградском шоссе, а также на Волгоградском проспекте.

В дептрансе отметили, что в период снегопада особенно аккуратно нужно съезжать с мостов и эстакад.

В большинстве случаев причиной аварии в период снегопада становится игнорирование водителями погодных условий. Кроме того, в плохую погоду особенно важно, чтобы автомобиль был грамотно подготовлен к поездке. Такое мнение в беседе с «Вечерней Москвой» высказал автоэксперт Владимир Бахарев.

Собеседник «ВМ» отметил, что на зимней дороге от водителя требуется особенно высокий уровень внимания.