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Новые темы появились в сервисе записи на онлайн-консультации на mos.ru

Анастасия Колоскова
Город
Новые темы появились в сервисе записи на онлайн-консультации на mos.ru
Фото: Unsplash

Для жителей столицы на портале mos.ru стали доступны онлайн-консультации по двум новым темам, которые курирует столичный департамент труда и социальной защиты населения. Об этом в среду, 14 декабря, сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы.

Так, горожане могут получить ответы специалистов ведомства по вопросам имущественных прав несовершеннолетних и недееспособных граждан.

Видеоконсультации со специалистами опеки могут быть востребованы у родителей, опекунов и законных представителей. Согласно законодательству, с имуществом граждан до 18 лет и недееспособных взрослых запрещаются любые сделки без выданного разрешения органов опеки. Специалисты контролируют, чтобы все операции с имуществом проводились исключительно в интересах собственников. Сделки не допускаются при существующем риске того, что несовершеннолетние или недееспособные граждане могут лишиться имущества или его стоимость может уменьшиться.

В департаменте уточнили, что за разрешениями для совершения сделок с имуществом детей и недееспособных взрослых в рамках купли-продажи, обмена, программы реновации, аренды или сдачи недвижимости внаем в органы опеки ежегодно поступают обращения от более 15 тысяч москвичей, передает официальный сайт мэра столицы.

До этого сообщалось, что у жителей столицы появилась возможность сообщить о проблемах, характерных для зимнего времени года, в соответствующих темах на портале «Наш город».

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