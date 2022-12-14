Онищенко призвал россиян воздержаться от участия в новогодних корпоративах

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В связи со значительным ростом количества случаев ОРВИ и гриппа жителям России стоит отказаться от проведения новогодних корпоративов и участия в них. Такого мнения придерживается академик РАН, профессор, доктор медицинских наук Геннадий Онищенко.

— Меньше пользоваться всякого рода массовыми мероприятиями — ограничить до минимума, и, в зависимости от конкретной обстановки, школьные утренники, которые сейчас пойдут. Что касается взрослых, я бы корпоративы вообще не рекомендовал проводить, — отметил врач.

Он призвал россиян вспомнить о том, что Новый год является семейным праздником.

По словам Онищенко, жителям страны стоит соблюдать масочный режим, особенно людям старшего возраста, даже несмотря на наличие прививки. Если заболел ребенок, нужно постараться изолировать его от других членов семьи, заключил профессор.

В Роспотребнадзоре сообщили о резком росте количества случаев ОРВИ и гриппа в России по сравнению с предыдущей неделей. «Вечерняя Москва» разобралась, почему в России наблюдается рост заболеваемости гриппом, какие варианты вируса наиболее распространены в сезоне-2022/2023 и чем они опасны.