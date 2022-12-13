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«Все пороги превышены»: почему в России идет эпидемия гриппа и когда она закончится

Игорь Синельников

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Общество
«Все пороги превышены»: почему в России идет эпидемия гриппа и когда она закончится
Фото: Анатолий Цымбалюк / Вечерняя Москва

В Роспотребнадзоре сообщили о резком росте количества случаев ОРВИ и гриппа в России по сравнению с предыдущей неделей. «Вечерняя Москва» разобралась, почему в России наблюдается рост заболеваемости гриппом, какие варианты вируса наиболее распространены в сезоне-2022/2023 и чем они опасны.

Что случилось

По данным Роспотребнадзора, заболеваемость ОРВИ и гриппом в России по сравнению с предыдущей неделей выросла на 35,4 процента. Самые высокие показатели зафиксированы в Тюменской области, Ямало-Ненецком АО, Якутии, Астраханской области, Чукотском АО, Республике Коми, Ханты-Мансийском АО, Республике Бурятия, Костромской и Вологодской областях. Всего показатели заболеваемости превышают средний уровень по стране в 37 регионах.

В ведомстве отметили, что доля гриппа среди всех вирусов растет и в настоящее время составляет 52,5 процента. Наибольшее распространение получил так называемый свиной грипп (H1N1), который обнаружен в 82 субъектах РФ. Также фиксируются грипп A (H3N2) и грипп B.

Можно ли назвать происходящее эпидемией

Аллерголог-иммунолог Владимир Болибок в беседе с «ВМ» отметил, что в России действительно наблюдается очень резкий подъем заболеваемости гриппом.

— В России идет эпидемия гриппа, — утверждает врач. — Все эпидемические пороги превышены. Сама по себе волна началась примерно на шесть недель раньше обычного. Если обычно начало было в декабре, то сейчас — в конце октября. Это отмечается по всем странам. Например, в США в прошлом месяце говорили о раннем начале и резком подъеме. У нас Роспотребнадзор тоже публиковал аналогичные данные по этому поводу. Это общемировой тренд.

Причины и сроки эпидемии

Главной причиной такого раннего начала эпидемии стало снятие коронавирусных ограничений, уверен врач. Пандемийные годы четко показали: если люди защищаются (например, хотя бы носят маски), то никакие ОРВИ не распространяются, кроме коронавируса, подчеркнул Болибок.

Высокая заболеваемость в текущем сезоне связана также с тем, что в последние несколько лет люди практически не сталкивались с вирусом гриппа.

— Поскольку гриппа несколько лет не было, наша иммунная система его просто «забыла», потеряла навык борьбы с болезнью, — поясняет Болибок.

По его словам, обычно эпидемия длится восемь недель. В этот раз она продлится примерно до конца января, если не будет каких-то других нюансов.

Какие варианты гриппа распространены

Как заметил Болибок, в России циркулирует несколько вариантов гриппа.

— У нас распространяются оба варианта: и тот, который называют свиным (его правильное название — H1N1), и обычный — сезонный. Встречается также грипп B, но он обычно начинается позже, как только закончится ныне циркулирующий. Как правило, на «хвосте» гриппа A начинается грипп B, — рассказал иммунолог.

По течению заболевания никаких значительных особенностей у имеющихся в России вариантов гриппа нет, отметил эксперт. Однако свиной грипп подавляет выработку интерферонов в клетках человека, блокируя возможность организма защищаться. В результате вирус захватывает больше тканей и вызывает более сильное воспаление, пояснил медик.

Как защититься

Врач подчеркивает, что лучший способ защиты от гриппа — вакцинация.

— У людей, которые сделали прививку перед началом эпидемии, иммунная система вспомнила, как бороться с гриппом, и они не болеют. При отсутствии прививки иммунная система воспринимает грипп как новую инфекцию. Из-за этого заболевание быстро распространяется, — объяснил Болибок.

Однако сейчас, по мнению врача, делать прививку от гриппа уже поздно.

— Прививки сделать уже нельзя, потому что объявлена эпидемия и массовая прививочная работа в поликлиниках завершилась. Может быть, частным образом где-то прививку можно сделать, но я бы не советовал рисковать. После вакцинации иммунитет развивается только в течение недели, а заразиться можно в любой момент, — отметил эксперт.

Другие меры профилактики гриппа — ношение масок, социальное дистанцирование и соблюдение режима проветривания. Кроме того, желательно избегать скопления людей, чаще мыть руки и умываться, посоветовал собеседник «ВМ».

Чем страшна нынешняя эпидемия

По словам эксперта, периодически в России случались не менее серьезные вспышки гриппа, чем нынешняя.

— В 2009 году была эпидемия H1N1 (свиной грипп — прим. «ВМ»). Приличная вспышка была в 2014–2015 годах. В нулевые годы тоже бывало. Вспышки бывают с интервалом в 10–12 лет, и примерно раз в 50 лет случаются пандемии. Я помню пандемию гонконгского гриппа в 1968–1971 годах. Я был школьником, и бывало такое, что в классе из 36 человек, кроме меня, присутствовали только двое — все остальные валялись с гриппом, — вспоминает Болибок.

В данный момент большое количество тяжелых случаев связано с тем, что многие люди перенесли коронавирус, отметил специалист. Грипп и коронавирус поражают одни и те же системы: иммунную, бронхолегочную и сердечно-сосудистую, заключил врач.

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