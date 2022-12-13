Роспотребнадзор: Заболеваемость ОРВИ и гриппом за неделю выросла на 35 процентов

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В Россию за неделю увеличилась заболеваемость ОРВИ и гриппом на 35 процентов. Об этом в понедельник, 13 декабря, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора.

— Показатель заболеваемости ОРВИ и гриппом вырос на 35,4 процента по сравнению с предыдущей неделей. В 37 субъектах показатели заболеваемости превысили среднероссийский показатель, — говорится в сообщении.

Также в России отмечено увеличение доли вирусов гриппа среди заболевших, он составляет в настоящее время 52,5 процента. Среди штаммов преобладает свиной грипп: его выявили уже в 82 регионах. Помимо этого, в стране фиксируют штаммы гриппа A(H3N2) и B, сообщил сайт ведомства.

Доктор Александр Мясников в беседе с «Вечерней Москвой» рассказал о лечении и вакцинации от свиного гриппа (Н1N1). Лечение от такого недуга включает в себя полноценное витаминизированное питание, теплое обильное питье и исключение из меню раздражающих компонентов — острых блюд, консервантов, специй, резких вкусовых добавок.

Для того чтобы защитить детей от вирусов гриппа и ОРВИ в сезон простуд, родители используют витамины и мультикомплексы. «Вечерняя Москва» обсудила с педиатром, доктором медицинских наук и профессором Марией Ревновой необходимость приема витаминных добавок и есть ли недостатки у такого вида профилактики заболеваний.